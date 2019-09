Scontro fra 3 auto sul ponte della Ricostruzione, paura al Piano nella notte

Scontro fra tre auto ieri notte in via della Ricostruzione, paura al Piano, davanti al pub Gasoline. Lo schianto fra 3 auto è avvenuto dopo le 22 quando, per cause ancora di chiarire, 3 auto sono entrate in collisione tra di loro. In particolare due auto si sono scontrate frontalmente per poi coinvolgere anche una terza macchina.

Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa. Per fortuna nulla di particolarmente grave. Alla fine infatti sono rimaste ferite 4 persone, di cui 3 sono state soccorse sul posto dall’equipe medica del 118. Una quarta, la donna alla guida di una Smart bianca, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice verde.