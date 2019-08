Perde il controllo, poi il frontale con un albero: paura sulla provinciale

MONTE ROBERTO - Perde il controllo della sua Fiat 600, sbanda e finisce contro un albero al lato della carreggiata. Paura oggi pomeriggio (martedì) lungo la strada provinciale 9, a circa 500 metri dal ristorante Ponte Magno, in direzione Cupramontana. Alla guida del veicolo un uomo di 76 anni che per cause ancora in fase di accertamento è finito contro la pianta.

Sul posto gli operatori della Croce Verde di Cupramontana che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Intervenuta anche l'automedica del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO