Incidente al Ponte della Barchetta, intera famiglia in ospedale: paura per un bambino

JESI - Paura oggi pomeriggio, poco dopo le 14, tra Jesi e Monsano sul Ponte della Barchetta, all'ingresso della superstrada 76. Per cause ancora in fase di accertamento una Kia Sportage ed una Lancia Y si sono scontrate tra loro. Il bilancio è di 4 feriti, di cui 3 componenti di una famiglia.

A rimanere feriti infatti nonno, padre e bimbo che viaggiava insieme ai due uomini. Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale reginale di Torrette ma per fortuna non sono in gravi condizioni. L'ambulanza della Croce Verde ha trasportato anche la conducente dell'altro mezzo al nosocomio cittadino. Per fortuna anche lei non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e l'automedica del 118. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.