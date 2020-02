Terribile schianto fra due auto, tre feriti: gravissimi una mamma e il suo bambino

Drammatico incidente questa mattina a Polverigi. Due auto si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di tre feriti, portati all’ospedale in gravi condizioni. Tra loro, un bambino di 5 anni che è stato intubato ed è stato portato in massima urgenza al Salesi.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 8,45 in via San Giovanni, sulla Provinciale 4, in corrispondenza dell’incrocio con via del Vivaio. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica, l’equipaggio dell’eliambulanza con il rianimatore e le ambulanze della Croce Rossa di Ancona e della Croce Gialla di Agugliano. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale dell’Unione Terra dei Castelli.

Da una Fiat 500 sono stati estratti una giovane mamma di 37 anni e il bambino di 5: purtroppo entrambi versano in gravissime condizioni. In codice rosso all’ospedale anche una ragazza di 24 anni alla guida dell’altra auto. In corso i rilievi per ricostruire le cause del terribile schianto.