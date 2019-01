Perde il controllo, poi si schianta a tutta velocità contro un albero

Nella notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti a Polverigi, in via Guglielmo Marconi per un incidente stradale. Un ragazzo alla guida di un'auto ha perso il controllo del suo veicolo finendo la corsa contro un cartello stradale e poi contro un grosso albero. I vigili del fuoco lo hanno soccorso e trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Ancona, successivamente hanno rimosso l’albero per poter recuperare la vettura e mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO