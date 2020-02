Bimbo in coma dopo il frontale, c'è una svolta: indagata una terza automobilista

C’è una clamorosa svolta nelle indagini sull'incidente di ieri mattina (10 febbraio) a Polverigi in cui sono rimaste gravemente ferite tre persone, tra cui un bambino di 5 ricoverato in prognosi riservata al Salesi, in condizioni critiche. E’ indagata una giovane automobilista che avrebbe provocato il terribile frontale con una manovra pericolosa. La ragazza, residente ad Agugliano, è già stata rintracciata e individuata dalla polizia locale dell’Unione Terra dei Castelli: ha riferito di non essere scappata, ma semplicemente di non essersi accorta di nulla.

Determinante è stata la testimonianza della studentessa osimana di 24 anni che con la sua Alfa Romeo Giulietta ha invaso l’altra corsia ed è finita addosso alla Fiat 500 L su cui viaggiavano una 41enne di Agugliano e il figlio di 5 anni, regolarmente assicurato al seggiolino per bambini che, però, nell’impatto violentissimo si è staccato, venendo catapultato contro il sedile anteriore. La 24enne, dolorante per il bacino fratturato ma lucida, ha riferito ai soccorritori di aver visto una Mini sbandare all’improvviso e di aver dovuto sterzare bruscamente per evitare il frontale, finendo però nell’altra corsia proprio nel momento in cui sopraggiungeva la Fiat 500.

La Mini si è allontanata, ma la giovane conducente è stata rintracciata e ora è indagata: avrebbe ammesso di aver sbandato e invaso l’altra corsia perché abbagliata dal sole, ma di non essersi accorta dell’incidente, per questo non si è fermata. A ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell’incidente sarà la procura, con il pm Valentina Bavai che ha aperto un fascicolo per lesioni stradali gravissime e ha fatto sequestrare i due veicoli distrutti nello schianto.

