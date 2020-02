Drammatico frontale, gravissimo il bimbo di 5 anni: è in coma al Salesi

Restano purtroppo gravissime le condizioni del bambino di 5 anni coinvolto, insieme alla mamma e ad una studentessa di 24 anni, nel terribile incidente avvenuto questa mattina alle 8,45 a Polverigi.

Come si apprende dal bollettino medico diramato dalla direzione sanitaria di Torrette, il piccolo si trova ricoverato nella Rianimazione pediatrica del Salesi, sedato, intubato, sottoposto a ventilazione meccanica e terapia intensiva. Nello schianto ha riportato gravi conseguenze: un trauma cranico, lesioni epatiche e renali, fratture alle costole e al radio e contusioni polmonari. Le sue condizioni sono giudicate critiche ma stazionarie. Resta grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, la mamma di 41 anni di Agugliano, ricoverata a Torrette come anche la ragazza osimana di 24 anni che viaggiava sull’altra auto. Sulle cause dello schianto c’è massimo riserbo da parte della polizia locale dell’Unione Terra dei Castelli di Agugliano e Polverigi.

Di certo si è trattato di un frontale avvenuto sulla Sp4, in via San Giovanni, all’altezza dell’incrocio con via del Vivaio: le auto procedevano in direzioni opposte, l’Alfa Romeo guidata dalla 24enne verso Agugliano, la Fiat 500 L della mamma con il figlioletto verso Polverigi. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore, regolarmente assicurato al seggiolino. Non era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori, sopraggiunti con il medico rianimatore di Torrette, l’automedica e due mezzi della Croce Rossa di Ancona e della Croce Gialla di Agugliano, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri per la viabilità. I due veicoli sono stati sequestrati su disposizione della procura che aprirà un fascicolo per lesioni stradali gravissime.

