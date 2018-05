Dopo il frontale si schianta sui bidoni dell'immondizia, 4 i feriti

Incidente stradale ieri pomeriggio al Poggio di Ancona dove due auto si sono scontrate frontalmente. Un impatto molto violento con uno dei due veicoli, un vecchio modello della Mercedes, che dopo la carambola si è andato a schiantare contro i cassonetti dell'immondizia. Forse l'alta velocità, oppure un momento di disattenzione: non sono ben chiare le cause che hanno portato le due auto a scontrarsi. Ciò che è certo è che i quattro occupanti dei veicoli sono rimasti feriti si, ma per fortuna non in modo grave. I soccorritori li hanno poi trasportati in codice giallo e verde all'ospedale regionale di Torrette.