Scappa dopo aver provocato un incidente, individuato il pirata della strada

Verrà segnalato all’autorità giudiziaria il conducente del Bmw di colore blu che ieri pomeriggio non si è fermato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Acqua e via Imbriani, insieme ad altri due veicoli e dove è rimasta lievemente ferita una donna.

La sua auto era stata subito identificata dalla Polizia locale, grazie alla telecamere di sorveglianza che il Comune ha installato nella zona. Dalla targa si è risaliti presto al proprietario che era lo stesso conducente, invitato poi al Comando per i successivi accertamenti di rito.