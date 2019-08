Urta e manda all'ospedale un centauro, il pirata si auto-denuncia ai carabinieri

Si è presentato spontaneamente ai carabinieri per auto-denunciarsi il pirata della strada che ieri pomeriggio ha centrato una moto e mandato all’ospedale un centauro, senza fermarsi, lungo la Statale 16 nel territorio di Osimo Stazione.

Si tratta di un 31enne italiano che, alla guida di una Fiat Grande Punto, verso le 16,30 percorreva la statale Adriatica in direzione Ancona e, per cause in corso di accertamento, ha investito la moto Kawasaki guidata da un 37enne che stava immettendosi in via dell’Industria, di fronte al Mc Donald’s, e poi è scappato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, a seguito della segnalazione pervenuta al 112, sono subito intervenuti e hanno proceduto ai rilievi, constatando la fuga dell’autore dell’incidente e avviando le ricerche.

Stamattina il 31enne, messo alle strette, si è presentato alla Compagnia Osimo e ha riconosciuto le proprie responsabilità: è stato denunciato per omissione di soccorso, fuga da incidente e lesioni personali colpose. Inoltre, gli è stata ritirata la patente.