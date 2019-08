Travolge una moto e scappa a tutta velocità: caccia al pirata della strada

Travolge una moto e poi scappa senza prestare soccorso. E’ caccia al conducente di un’auto che ha provocato un incidente sulla Statale 16, proprio davanti al Mc Donald’s, nel territorio di Osimo Stazione, e non si è fermato. Sull’asfalto, dolorante, è rimasto il centauro di 37 anni, soccorso dal 118 con l’ambulanza medicalizzata di Osimo e accompagnato all’ospedale di Torrette in codice giallo con sospette fratture alla mano e a una gamba.

I carabinieri di Osimo, intervenuti sul posto per i rilievi, stanno cercando una Fiat Grande Punto di colore bianco che in fase di sorpasso, in direzione Ancona, ha urtato la moto che stava svoltando a sinistra in via dell'Industria. L'automobilista ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse, almeno così hanno raccontato il motociclista ferito (ma rimasto sempre cosciente) e i testomoni, secondo cui l’auto in fuga avrebbe un’ammaccatura evidente sullo sportello e uno specchietto rotto, conseguenze dell’incidente avvenuto attorno alle 16,30.