Ha la patente da 5 anni ma è falsa, scoperto dalla Polizia municipale

Un incidente come se ne vedono tanti. Sulla Flaminia all'incrocio con via Conca. Da uno dei due mezzi, un autocarro, scende un bengalese di 39 anni residente. Porge la patente ed è solo l'acume degli agenti della sezione giudiziaria della Polizia municipale a trasformare quella che sembrava una "banale" mancata precedenza nella scoperta di una patente falsa.

Il bengalese, regolare in Italia, è stato denunciato per falso e ricettazione. Il permesso di guida, pur falso, era molto ben fatto. Da un controllo poco accurato avrebbe potuto ingannare chiunque. Non gli agenti della sezione di polizia giudiziaria del Comando dorico che, avuto il sospetto, hanno fatto i dovuti riscontri e hanno scoperto l'inganno. Che verosimilmente andava avanti da ben 5 anni. La data riportata nella patente in questione, infatti, era il 2013.