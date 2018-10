Carambola sulla Flaminia, l'esatta dinamica: alcol test sull'automobilista

Non l'uscita incauta da un passo carrabile ma l'invasione di corsia all'origine del rocambolesco incidente stradale di questa mattina sulla Flaminia che ha avuto per bilancio due donne ferite e la totale paralisi del traffico dei pendolari diretti ad Ancona. Lo hanno accertato i rilevamenti della Polizia Stradale di Senigallia dopo che in un primo momento, guardando alla posizione dei veicoli, si era pensato a un altro scenario. Da testimonianze e misurazioni emerge che sarebbe stata la Golf, condotta da una falconarese di 33 anni che proveniva da Ancona, a invadere l'opposta corsia di marcia proprio mentre stava transitando la Panda di colore giallo con a bordo una 47enne, anche lei di Falconara.

Nel violento urto la Golf ha proseguito la traiettoria finendo la sua corsa contro il muro di una casa dopo aver colpito un'auto parcheggiata e divelto un palo. La Panda è invece andata in testacoda contro il suv che, poco prima, le stava dietro sulla stessa corsia di marcia. Il conducente del suv è rimasto illeso mentre per le donne è stato necessario un passaggio al pronto soccorso. Non sono ferite gravemente. La Polizia stradale ha richiesto accertamenti sanitari per capire se l'automobilista che ha invaso la corsia era alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe.