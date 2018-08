Dopo lo schianto rimane incastrato tra le lamiere

Uno schianto terribile con l'auto che ha centrato in pieno il guardrail con il frontale che è stato quasi completamente distrutto. Paura questa mattina in via delle Selve ad Ostra dove un automobilista ha perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato a tutta velocità sul lato della carreggiata. Sul posto l'ambulanza ed i vigili del fuoco, con quest'ultimi impegnati a liberare l'automobilista incastrato tra le lamiere dell'auto. Poi il trasporto in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO