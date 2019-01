Incidente, auto distrutte dopo lo schianto: paura per i due conducenti

Ieri sera (sabato) i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo, in via Ungheria per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, due vetture si sono scontrate tra di loro. Per fortuna i due conducenti sono rimasti illesi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture di cui una era alimentata a gas GPL e ripristinato la viabilità.