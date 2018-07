Schianto frontale tra auto e furgone, due i feriti: atterra l'eliambulanza

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14:00 circa ad Osimo all'incrocio tra via Montefanese e via di Jesi per un incidente stradale, che ha visto coinvolti un furgone bianco ed una Citroen C3 grigia. I pompieri hanno prestato soccorso alle due persone nel furgone che erano rimaste contuse, poi trasportate al pronto soccorso di Torrette con eliambulanza. Quindi sono stati messi in sicurezza i mezzi coinvolti. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.