Schianto all'incrocio, l'auto finisce in una scarpata: paura per uno stilista

Alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo in via Marco Polo all incrocio con via San Giovanni per un incidente stradale dove si sono scontrate una Land Rover ed una Fiat Panda. Nessuno ferito ma si è reso necessario l'intervento dell'autogru proveniente dalla centrale di Ancona per recuperare il fuoristrada finito in un giardino privato. A bordo del mezzo lo stilista Paolorossi di Filottrano, che ha ringraziato i soccorritori con un post sul suo profilo Facebook. Traffico bloccato per mezzora.