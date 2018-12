Incidente all'incrocio tra due auto, conducente incastrato tra le lamiere

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:00 circa a Osimo in via Jesi per un incidente stradale. Coinvolte due auto che si scontrate nell'incrocio con via Molino Basso. La squadra dei pompieri sul posto ha aperto la porta dell'Alfa con il divaricatore idraulico, in quanto la persona al volante non poteva uscire a causa dell'urto con la Peugeot. Poi il soccorso al conducente ferito.

