Incidente sulla Flaminia, coinvolti 5 veicoli: disagi alla viabilità

OSIMO - Incidente stradale questa mattina in via Flaminia, all'incrocio con via Sbrozzola. Per cause ancora in fase di accertamento cinque veicoli si sono scontrati tra di loro. Sul posto la Polizia Municipale, i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Disagi alla viabilità. La strada è stata infatti chiusa al traffico e riaperta solo verso le 11 per consentire i rilevamenti.

Secondo una prima ricostruzione, in fase di accertamento, una Kia Picanto guidata da una 44enne di Camerano si è scontrata mentre usciva da via Sbrozzola con una Renault Kadjar condotta da un 38enne di Osimo. L'impatto ha fatto carambolare quest'ultima vettura contro una Lancia Y, una Nissan Qashqai e una BMW che erano incolonnate lungo via Flaminia. Il conducente della Kadjar, ha riportato un lieve trauma al petto, illesi gli altri conducenti.