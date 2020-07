Osimo, scontro in via Flaminia tra una macchina e un Ape car: 2 feriti

Scontro tra auto e un Ape car questa mattina ad Osimo, intorno alle 9,45 in via Flaminia. Il fatto è avvenuto all’altezza dell’ingresso della residenza per anziani “Fondazione Recanatesi”. E’ lì che un Ape car Piaggio, condotto da un 84enne di Castelfidardo, è stato colpito da una Ford Ka condotta da una 64enne di Castelfidardo. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di Osimo, la donna ha tamponato l’Ape mentre quest’ultimo stava per svolta re a sinistra per entrare nel parcheggio della residenza per anziani. L’ape, a causa dell’urto si è ribaltato facendo temere gravi conseguenze per il conducente, tanto che sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco per estrarlo dal veicolo ed un’ambulanza della Core Rossa.

Fortunatamente entrambi i coinvolti non hanno riportato lesioni serie e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo in codice verde. Sul posto una pattuglia della polizia locale di Osimo per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità.