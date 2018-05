Incidente stradale, non riesce a frenare e tampona l'autobus: ferita una donna

Un attimo di distrazione oppure una frenata troppo brusca dell'autista. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato ad un tamponamento tra un veicolo condotto da una donna ed un autobus. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in via Filottrano ad Osimo. La conducente dell'automobile, una Opel Corsa, è rimasta ferita e per lei è stato necessario l'intervento dei sanitari ed il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed i mezzi coinvolti. Nessun disagio alla viabilità.