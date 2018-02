Incidente stradale, si schianta contro un albero: ragazzo soccorso in eliambulanza

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo in via Di Filottrano dove intorno alle 14,15 si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura condotta da un ragazzo, ha urtato violentemente un albero per poi finire nella strada vicinale sottostante.

I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente affidandolo alle cure del 118, successivamente hanno messo messo in sicurezza lo scenario incidentale. Il ferito veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso.