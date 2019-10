Scontro frontale in curva, ferite due donne: una è grave in ospedale

Scontro frontale fra due auto, sono rimaste ferite due donne, una delle quali è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza ed è in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto alle 15,30 circa su via Flaminia Seconda, un tratto della Provinciale 25 che, dalla nuova rotatoria di Osimo Stazione porta ad Osimo centro. Le due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di una curva. Sulla dinamica è ancora tutto da capire. La cosa certa è che sono rimaste ferite le 2 donne al volante delle auto: una Fiat Panda che, condotta da una 40enne, procedeva in discesa verso Osimo Stazione e una Renault Twingo, che procedeva in direzione opposta alla prima auto.

La più grave è la conducente della Fiat Panda, meno grave l’altra donna. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, ci sono anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Istituito un senso unico alternato con conseguente rallentamento del traffico.