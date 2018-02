Incidente, estratto dalle lamiere dopo lo schianto: ragazzo in gravi condizioni

Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo la SP15 all'altezza di Osimo Stazione. Per cause ancora in fase di accertamento una Renault Scenic si è scontrata con una Daewoo Matiz, con il conducente della Scenic che è rimasto incastrato tra le lamiere. Il giovane automobilista è stato soccorso prima dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure del personale del 118 che lo hanno caricato sull'eliambulanza (foto in basso) e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Disagi alla viabilità con la strada che è tutt'ora chiusa al traffico.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO