Schianto a tre sulla provinciale, auto distrutte e feriti

Incidente stradale, ieri sera alle ore 21:45 circa ad Osimo sulla Strada Provinciale 3 in via Jesi. Sono tre le auto coinvolte nello schianto che sono andate parzialmente distrutte. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza i mezzi incidentati. Leggeri anche i disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.