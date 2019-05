Perde il controllo e si schianta, il guardrail si infilza nell'auto: un ferito

OSIMO - Incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Passatempo, lungo via Montefanese. Il conducente di una vettura ha perso il controllo finendo contro il guard rail. I vigili del fuoco lo hanno soccorso ed affidato al personale del 118 per le cure del caso ed il trasporto in ospedale. Successivamente sono stati messi in sicurezza sia la vettura (alimentata a gas GPL) che lo scenario dell’incidente.