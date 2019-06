Carambola da paura nella notte: 7 i coinvolti, due feriti gravi

Spaventoso incidente questa notte ad Osimo, lungo la provinciale che collega le frazioni di Padiglione e Campocavallo. Si è verificato un frontale nel quale sono rimaste coinvolte 4 auto e 7 persone. Pesante il bilancio: 5 uomini sono stati portati in ospedale, di cui due in codice rosso, mentre 2 hanno rifiutato i soccorsi. Sul luogo dello schianto, avvenuto poco prima dell’una, si sono portati i vigili del fuoco con il 118, presente con l’ambulanza infermieristica di Osimo, la Croce Verde di Castelfidardo e le ambulanze medicalizzate di Loreto e di Recanati. Nell’urto, molto violento, due auto sono finite fuori strada.

Ad avere la peggio, un ragazzo osimano di 25 anni e un 45enne, trasportati a Torrette con un codice di massima gravità. Meno preoccupanti le condizioni degli altri tre feriti, un 38enne, un 43enne e un 53enne, accompagnati in codice giallo al pronto soccorso di Osimo. La provinciale è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di soccorso e il traffico è stato deviato in strade alternative.