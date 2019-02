Frontale con un mezzo della Croce Rossa, due feriti in ospedale

OSIMO - Incidente stradale questa mattina lungo via Guazzatore. Per cause ancora in fase di accertamento un mezzo della Croce Rossa di Macerata si è scontrato frontalmente con una Nissan Micra. L'impatto è stato violento ed i due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto la Croce Rossa di Osimo che ha trasportato entrambi in codice giallo al pronto soccorso. Intervenuta anche la Polizia Municipale di Osimo.