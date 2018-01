Incidente, scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti

Incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 16, ad Osimo in via Marco Polo. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente.

Feriti due automobilisti che sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Osimo per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e ripristinato la viabilità. Il traffico infatti è rimasto bloccato per tutta la durate dell'intervento.