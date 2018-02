Incidente, schianto frontale tra due auto: automobilista in gravi condizioni

Stava viaggiando a bordo della sua Renault Scenic quando per cause ancora da chiarire si è scontrato frontalmente con una Daewoo Matiz che proveniva dall'altro senso di marcia. Paura oggi pomeriggio ad Osimo Stazione dove un automobilista di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla SP15. L'uomo, forse per un invasione di corsia, si è scontrato frontalmente con una Matiz con alla giuda una ragazza di 23 anni. Per lei nessuna conseguenza mentre sono gravi le condizioni dell'automobilista.

Sul posto i vigili del fuoco che lo hanno estratto dal veicolo e consegnato agli operatori della Croce Rossa di Osimo. Il 45enne è stato poi trasportato in gravi condizioni con l'eliambulanza al pronto soccorso dove attualmente si trova per fortuna non in pericolo di vita. Per lui un trauma toracico e sospette lesioni.