Incidente stradale, sbanda e finisce davanti alla porta di casa: paura per una donna

Sbanda, esce di strada e si schianta a pochi passi dal portone di un appartamento di Osimo Stazione. Paura ieri sera per una donna di 75 anni che ha visto l'auto quasi centrare la sua abitazione ed è stata colta da un malore. Illeso invece il conducente del veicolo, un ragazzo di 21 anni. L'anziana è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Camerano e trasportata in ospedale. Per lei tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza.