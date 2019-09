Coinvolta in un incidente era ubriaca, tasso alcol 4 volte oltre il limite: denunciata operaia

Pericolo in strada, tra chi guida senza patente o in stato d'ebrezza. Tutti casi che rappresentano un potenziale pericolo per gli altri e che, stavolta, sono stati fermati dai controlli dei carabinieri di Ancona. Nel fine settimana appena trascorso le strade anconetane sono state pattugliate da 13 auto e 2 moto. I numeri? Identificate 115 persone, controllati 63 veicoli, eseguite 3 perquisizioni.

Diverse le multe staccate, tra chi guidava con patente scaduta, una con patente straniera non convertita, un eccesso di velocità e un'auto senza revisione. Inoltre denunciata per guida in stato di ebbrezza un’operaia 35enne coinvolta in un incidente stradale. Sottoposta ad alcoltest, è risultata avere un tasso di oltre 4 volte il limite consentito dalla leggeed è per questo che le è anche stata ritirata la patente di guida.