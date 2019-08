Macchia d'olio sull'asfalto, incidenti e strada chiusa: l'allerta del Comune

ANCONA - Una macchia d'olio, lasciata da un mezzo di Conerobus, ha causato lunedì mattina due incidenti in via Giannelli nei pressi della galleria del Risorgimento, ad Ancona. Proprio all'uscita della galleria una ragazza è caduta dallo scooter cadendo a terra, mentre un altro scooterista è rimasto coinvolto in una caduta nella zona del Comune. Sul posto oltre alla polizia municipale anche l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che li ha soccorsi e trasportati in ospedale. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi. La strada è attualmente chiusa al traffico ed il Comune ha lanciato sul suo profilo social un avvertimento per tutti gli automobilisti.