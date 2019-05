Perde il controllo e si schianta contro il semaforo: paura per una ragazza

JESI - Perde il controllo della sua Fiat Panda e si schianta contro il semaforo lungo Viale del Lavoro, all'altezza del pub "Oscar Wilde". E' questo quanto avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì. Alla guida del mezzo una ragazza che, per cause ancora in fase di accertamento, ha centrato in pieno il semaforo e si è poi fermata a pochi metri dall'altra carreggiata. Sul posto gli operatori del 118 che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Intervenuti anche i Carabinieri ed i vigili del fuoco.

Un incidente avvenuto pochi minuti dopo quello di via Roma, dove cinque mezzi sono rimasti coinvolti in una carambola che ha causato 5 feriti.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO