Urta l'auto in sosta, poi si ribalta: travolto anche un pedone

Incidente stradale oggi pomeriggio in via Setificio a Jesi. Un'auto, condotta da una 56enne di Jesi, ha prima centrato in pieno un veicolo in sosta, poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. E' stato proprio l'impatto con il veicolo parcheggiato a far schizzare l'altro mezzo contro un passante che si è fratturato un femore.

La donna è poi uscita autonomamente dall'auto ribaltata ed è stata soccorsa dagli operatori della Croce Verde di Jesi. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Sul posto anche la Croce Gialla di Falconara, la polizia locale ed i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.