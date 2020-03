Perde il controllo e si schianta contro l'auto in sosta, strada chiusa

ANCONA - Stava procedendo lungo via Pergolesi quando ha perso il controllo della sua Kia Rio e si è schiantato contro una Madza che era regolarmente parcheggiata. Paura questa mattina ad Ancona.

L'uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona con un codice di media gravità. La strada è stata chiusa al traffico: le auto che provengono da via Montebello sono indirizzate dagli agenti della polizia locale verso via Circonvallazione. Sul posto anche i vigili del fuoco.

