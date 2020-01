Donna centrata in pieno da un'auto mentre passeggia, è grave

Una donna di 65 anni è stata investita oggi pomeriggio all'incrocio tra via Mamiani e via Marchetti ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione la signora stava attraversando la via per raggiungere il marciapiede opposto quando una Lancia, condotta da un anziano, l'ha centrata in pieno e l'ha fatta cadere a terra. La 65enne, che in quel momento era in compagnia della cugina che è rimasta illesa, ha battuto la testa sull'asfalto perdendo i sensi. Intervenuti gli operatori della Croce Gialla e Croce Rossa di Ancona che l'hanno trasportata in codice rosso avanzato all'ospedale ragionale di Torrette. Sul posto anche la polizia locale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO