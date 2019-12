Schianto contro un muro di cemento, poi l'auto finisce in un campo: grave una donna

Incidente stradale oggi pomeriggio in via Madonna del Piano a Castelplanio, dove una donna classe 1958 ha prima urtato un muro di cemento ed è poi carambolata nel campo adiacente la strada. Per lei, alla guida di una Fiat Panda, sono state necessarie le cure da parte degli operatori della Croce Verde di Jesi, che l'hanno poi trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche l'automedica del 118, i vigili del fuoco ed