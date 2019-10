Travolta mentre è in sella al suo scooter, grave una ragazza

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Jesi tra via Silone e via Fontedamo. Per cause ancora in fase di accertamento una ragazza è stata travolta da un'auto mentre era in sella al suo scooter. Un impatto violento che l'ha fatta rovinare sull'asfalto. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha poi trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuti anche i vigili del fuoco, la Croce Verde di Jesi, l'automedica, la polizia locale e la polizia stradale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO