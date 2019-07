Tenta di evitare la buca sulla Flaminia ma perde il controllo, scooterista in ospedale

Stava viaggiando in via Flaminia quando probabilmente per evitare alcune buche, ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinato a terra. Paura poco dopo le 7 di questa mattina per un ragazzo classe 1986, che in sella al suo mezzo era diretto verso il centro città. Una manovra repentina lo ha fatto cadere quando mancavano circa 30 metri al primo cartello dell'inizio del cantiere.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per lui qualche escoriazione ed un lesione ad un arto inferiore. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti.