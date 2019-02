L'auto svolta e lo travolge, giovane motociclista sbalzato sull'asfalto

FALCONARA - Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno le 19.30, in via Flaminia, a Palombina Vecchia, pochi metri più a sud del bar La Vela. Un'auto, che si stava immettendo in direzione Senigallia, si è trasformata in un muro per un ragazzo di 15 anni che invece viaggiava verso Ancona. Nell'impatto il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è rovinato pesantemente sull'asfalto. Sul posto la Croce Gialla di Falconara con l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, carabinieri ed i vigili del fuoco. Forti disagi alla viabilità in entrambe le direzioni.

il giovane ha riportato un politramina. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono state definite non preoccupanti. Illesa la coppia che era a bordo dell’auto, una Ford.