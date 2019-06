Auto ribaltata sulla Flaminia, traffico bloccato: sul posto i soccorsi

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno le 15.30 in via Flaminia. Non sono ancora chiare le cause dello schianto. Quel che è certo è che un'auto si è ribaltata rimanendo sottosopra sulla carreggiata. Sul posto i soccorsi. Forti invece i disagi alla viabilità.

AGGIORNAMENTI - LO STERZO SI BLOCCA E L'AUTO SI RIBALTA