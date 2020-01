Schianto sulla Flaminia, coinvolta un'auto della finanza: feriti e traffico in tilt

ANCONA - Incidente stradale intorno le 11.45 di questa mattina lungo via Flaminia, all'altezza del supermercato Lidl. Per cause in fase di accertamento un'auto della Guardia di finanza si è scontrata con un suv. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone: una donna che si trovava nel suv e i due finanzieri. La Croce Gialla di Ancona ha trasportato in ospedale la donna di 41 anni, mentre la Croce Rossa di Ancona i due finanzieri coinvolti, di 42 e 44 anni. Tutti sono in codice giallo e per per fortuna non in pericolo di vita. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.

