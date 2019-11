Furgone travolge 3 auto in via Flaminia, paura per nonno e nipote: in 3 in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Flaminia, poco prima dello svincolo con via Conca. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone condotto da un uomo di 69 anni ha tamponato tre auto. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del furgone oltre ad un 24enne che viaggiava insieme a suo nonno di 70 anni.

Tutti e tre, per fortuna non in pericolo di vita, sono stati trasportati con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Traffico bloccato per tutta la durata dell'intervento. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Gialla di Ancona.