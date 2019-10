Sfonda il parapetto in mattoni e si schianta nel giardino di casa: tre i feriti

Stava scendendo lungo la ripida discesa di via Quarnaro quando, forse per un malfunzionamento dei freni o per un momento di distrazione della conducente, l'auto ha centrato a tutta velocità un parapetto in mattoni ed ha finito la sua corsa nel giardino di uno stabile di via Dalmazia.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 ad Ancona. All'interno del Ford Fiesta c'erano tre persone, un'anziana di 85 anni che si trovava alla guida, il fratello di 87 anni al suo fianco e il figlio di lei, 55enne, che invece era seduto di dietro. Tutti e tre sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per farli uscire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna in quel momento il giardino era vuoto e nessun residente è rimasto coinvolto.

Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa e Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia locale. I feriti, per fortuna sempre coscienti, sono stati poi trasportati con codici di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Nessuno di loro è in pericolo di vita.