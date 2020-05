Terribile schianto in via Conca, tir perde il controllo e schiaccia un'auto

ANCONA - Si trovava a poche centinaia di metri dal nosocomio cittadino quando, per cause ancora da chiarie, un tir l'ha travolto in pieno schiacciando la sua auto sul lato della carreggiata. Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Conca, ad Ancona. Un impatto violentissimo con il veicolo che si è praticamente accartocciato su se stesso. L'automobilista è stato trasportato dagli operatori della Croce Gialla di Ancona in ospedale. Le sue condizioni sarebbero buone. Sul posto 118, polizia locale e vigili del fuoco. Viabilità bloccata con grandi disagi alla viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO