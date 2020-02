Perde il controllo e si ribalta, l'auto è completamente distrutta

CAMERANO - Questa mattina, poco prima delle 8, i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti a Camerano in via Cameranense per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una persona al volante di un'auto ha sbandato rimanendo con la vettura su un fianco. Il conducente non sarebbe in pericolo di vita. La squadra dei pompieri sul posto ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto e ripristinato la corretta viabilità.

