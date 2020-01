Tampona e provoca la carambola, tre gli automobilisti coinvolti: strada chiusa

ANCONA - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Brecce Bianche ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento un Fiat Ducato ha tamponato un'Opel Insigna che a sua volta è finita contro una Hyundai che stava svoltando (GUARDA IL VIDEO)

Dentro l'ultima auto un ragazzo che doveva raggiungere l'Autofficina Dorica in cui lavora. Per fortuna i tre automobilisti stanno bene. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La strada è stata chiusa e verrà riaperta solamente al termine dell'intervento.