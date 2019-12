Pauroso schianto sull'Arceviese, tre i mezzi coinvolti: persone tra le lamiere

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno le ore 14, lungo l'Arceviese. Per cause in fase di accertamento si sono scontrati tre veicoli e due persone a bordo sono rimaste incastrate tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno estratto i due feriti e li hanno affidati al personale del 118. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza. La SS 360 per la durata dell’intervento è rimasta chiusa al traffico.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO