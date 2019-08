L'auto si ribalta, coinvolto anche un altro veicolo: in nove in ospedale

E' di nove feriti, seppur lievi, il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di Ferragosto a Jesi, in via Ancona. Una dinamica ancora poco chiara che ha portato un'auto a ribaltarsi. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un altro mezzo. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Nessuno è in gravi condizioni.

Disagi anche alla circolazione con la strada che è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento. Intervenuta anche la polizia stradale ed i carabinieri.